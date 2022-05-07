Кабелла выбыл из строя до конца сезона

Французский полузащитник «Монпелье» Реми Кабелла из-за повреждения больше не выйдет на поле в этом сезоне.

Как рассказал журналистам наставник «Монпелье» Оливье Далль, 31-летний французский футболист испытывает серьёзный дискомфорт в подколенном сухожилии, так что в клубе решили лишний раз не рисковать здоровьем игрока. Напомним, что в «Монпелье» Кабелла вернулся в марте этого года. До этого полузащитник выступал за «Краснодар».

В этом сезоне Реми Кабелла провёл во французском чемпионате пять поединков, но голами или ассистами так и не отметился.