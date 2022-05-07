Паредес назвал команду, где мечтал бы поиграть

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал журналистам о том, в какой команде мечтал бы поиграть.

Паредес сказал, что он всю жизнь мечтал поиграть в футболке мадридского «Реала», как и многие другие игроки. Леандро отметил, что для мирового футбола это очень знаковая команда, но он также очень любит и уважает «ПСЖ». Аргентинец добавил, что сейчас он очень счастлив в Париже.

Напомним, что в этом сезоне Леандро Паредес провёл во французской лиге 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.