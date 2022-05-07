Неймар рассказал, как относится к свисту фанатов в свой адрес

Звезда французского «ПСЖ» Неймар рассказал, как относится к свисту со стороны болельщиков в свой адрес.

«Думаю, любому игроку будет неприятно это слышать. А тем более, если это происходит на домашней игре. Это печально, но я должен пройти через это», - передает слова нападающего портал Goal.com.

Бразильский футболист пополнил ряды парижского гранда летом 2017 года, перебравшись из каталонской «Барселоны». Его трансфер обошелся «ПСЖ» в рекордные 222 миллиона евро.

В этом сезоне чемпионата Франции Неймар отметился 11 забитыми мячами и шестью ассистами в 20 встречах.