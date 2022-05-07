Тренер «Монако» о 8 победах кряду: Команда находится на пике формы

Наставник «Монако» Филипп Клеман поделился с журналистами мнением по поводу победной серии своей команды во французском чемпионате.

Клеман сказал, что его очень радует столь длительная победная серия из восьми матчей, но расслабляться раньше времени не стоит, ведь сезон ещё не закончен. Тренер монегасков отметил, что команда находится на пике формы, активно работает на тренировках и проявляет сплочённость в сложные моменты.

Напомним, что «Монако» переиграл «Лилль» со счётом 2:1. Благодаря этой победе монегаски вышли на вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1.