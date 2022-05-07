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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «Монако» о 8 победах кряду: Команда находится на пике формы

07 Мая 2022 • 08:37 Комментировать
Лилль
1:2
Монако
окончен

Наставник «Монако» Филипп Клеман поделился с журналистами мнением по поводу победной серии своей команды во французском чемпионате.

Клеман сказал, что его очень радует столь длительная победная серия из восьми матчей, но расслабляться раньше времени не стоит, ведь сезон ещё не закончен. Тренер монегасков отметил, что команда находится на пике формы, активно работает на тренировках и проявляет сплочённость в сложные моменты.

Напомним, что «Монако» переиграл «Лилль» со счётом 2:1. Благодаря этой победе монегаски вышли на вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига 1 Филипп Клеман
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