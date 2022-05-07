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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» Головина выиграл восемь последних матчей - это лучшая действующая серия в Европе

07 Мая 2022 • 03:35 Комментировать
Лилль
1:2
Монако
окончен

В первом матче 36-го тура чемпионата Франции «Монако» выиграл в гостях у прошлогоднего чемпиона «Лилля», и это была уже восьмая победа кряду для монегасков. На данный момент это самая продолжительная открытая победная серия в лучших пяти чемпионатах Европы. Подобной серии у «Монако» не было с сезона 2016/2017, когда команда с Килианом Мбаппе выиграла шестнадцать матчей крядуи в последний пока что раз стала чемпионом.

Нынешняя серия стартовала 20 марта с победы над «ПСЖ» со счетом 3:0, после чего последовали успехи в играх с «Метцем», «Труа», «Ренном», «Ниццей», «Сент-Этьеном», «Анже», и, наконец, сейчас с «Лиллем».

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окончен Лилль 1:2 Монако 3.85 3.75 1.92
07.05  18:00 Брест ... Страсбург 3.45 3.55 2.13
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