«Монако» Головина выиграл восемь последних матчей - это лучшая действующая серия в Европе

В первом матче 36-го тура чемпионата Франции «Монако» выиграл в гостях у прошлогоднего чемпиона «Лилля», и это была уже восьмая победа кряду для монегасков. На данный момент это самая продолжительная открытая победная серия в лучших пяти чемпионатах Европы. Подобной серии у «Монако» не было с сезона 2016/2017, когда команда с Килианом Мбаппе выиграла шестнадцать матчей крядуи в последний пока что раз стала чемпионом.

Нынешняя серия стартовала 20 марта с победы над «ПСЖ» со счетом 3:0, после чего последовали успехи в играх с «Метцем», «Труа», «Ренном», «Ниццей», «Сент-Этьеном», «Анже», и, наконец, сейчас с «Лиллем».