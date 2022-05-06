Головин помог «Монако» обыграть экс-чемпиона и выйти на второе место

Невероятный «Монако» продолжает побеждать всех соперников подряд и сегодня разобрался с прошлогодним чемпионом, «Лиллем». Александр Головин имел хороший шанс отличиться, но не попал в рамку, а вот его одноклубник Орельен Чуамени с линии штрафной пробил ювелирно точно. На 56-й минуте экс-москвич покинул поле, одновременно вышел Анхель Гомес, который тут же пробил в штангу, а вскоре изловчился и сравнял счет со средней дистанции. Но все же Чуамени стал героем матча, метко стрельнув издали.

2:1, и «Монако» уже подвинул «Марсель» со второго места, «доги» - десятые.