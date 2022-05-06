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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин помог «Монако» обыграть экс-чемпиона и выйти на второе место

06 Мая 2022 • 23:57 Комментировать
Лилль
1:2
Монако
окончен

Невероятный «Монако» продолжает побеждать всех соперников подряд и сегодня разобрался с прошлогодним чемпионом, «Лиллем». Александр Головин имел хороший шанс отличиться, но не попал в рамку, а вот его одноклубник Орельен Чуамени с линии штрафной пробил ювелирно точно. На 56-й минуте экс-москвич покинул поле, одновременно вышел Анхель Гомес, который тут же пробил в штангу, а вскоре изловчился и сравнял счет со средней дистанции. Но все же Чуамени стал героем матча, метко стрельнув издали.

2:1, и «Монако» уже подвинул «Марсель» со второго места, «доги» - десятые.

Протокол игры  
Лилль 1:2Монако
  42'Чуамени Орельен (0:1)
(1:1) Гомес Анхель69'   
  75'Чуамени Орельен (1:2)
Лео ЖардимЧелик Зеки   39'Фонте Жозе   51'Ботман СвенДжало Тьягу  87' (Брадарич Домагой (  87') Бамба Джонатан   90'Андре Бенжамин   87'Онана АмадуГудмундссон Габриэль  56' (Гомес Анхель (  56') Дэвид Джонатан  56' (Жегрова Эдон (  56') Веа Тимоти
Запасные: Бен Арфа ХатемПье ЖеремиГрбич ИвоРагубьер УгоLeny YoroЛихаджи Исаак
Нюбель АлександрАгилар РубенМарипан ГильермоБадьяшиль БенуаКайо ЭнрикеФофана ЮссуфЧуамени ОрельенСкардовелли ВандерсонФолланд Кевин  81' (Лукас Жан (  81') Головин Александр  56' (Якобс Исмаил (  56') Бен-Йеддер Виссам   66'  66' (Боаду Мирон (  66')
Запасные: Дисаси АксельМанноне ВитоМатазо ЭлиоДиоп СофьянАклиоче МахнесСидибе Джибриль
06 мая. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лилль Александр Головин Орельен Чуамени
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окончен Лилль 1:2 Монако 3.85 3.75 1.92
07.05  18:00 Брест ... Страсбург 3.45 3.55 2.13
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06 Мая
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