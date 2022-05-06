Головин помог «Монако» обыграть экс-чемпиона и выйти на второе место

Невероятный «Монако» продолжает побеждать всех соперников подряд и сегодня разобрался с прошлогодним чемпионом, «Лиллем». Александр Головин имел хороший шанс отличиться, но не попал в рамку, а вот его одноклубник Орельен Чуамени с линии штрафной пробил ювелирно точно. На 56-й минуте экс-москвич покинул поле, одновременно вышел Анхель Гомес, который тут же пробил в штангу, а вскоре изловчился и сравнял счет со средней дистанции. Но все же Чуамени стал героем матча, метко стрельнув издали.
2:1, и «Монако» уже подвинул «Марсель» со второго места, «доги» - десятые.
Протокол игры
|42'Чуамени Орельен (0:1)
|(1:1) Гомес Анхель69'
|75'Чуамени Орельен (1:2)
Лео Жардим•Челик Зеки • 39'Фонте Жозе • 51'Ботман Свен•Джало Тьягу 87' (Брадарич Домагой ( 87') •Бамба Джонатан • 90'Андре Бенжамин • 87'Онана Амаду•Гудмундссон Габриэль 56' (Гомес Анхель ( 56') •Дэвид Джонатан 56' (Жегрова Эдон ( 56') •Веа Тимоти
Нюбель Александр•Агилар Рубен•Марипан Гильермо•Бадьяшиль Бенуа•Кайо Энрике•Фофана Юссуф•Чуамени Орельен•Скардовелли Вандерсон•Фолланд Кевин 81' (Лукас Жан ( 81') •Головин Александр 56' (Якобс Исмаил ( 56') •Бен-Йеддер Виссам 66' 66' (Боаду Мирон ( 66')
06 мая. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).