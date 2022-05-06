Головин был заменен в матче против «Лилля»

Полузащитник «Монако» Александр Головин был заменен в матче 36-го тура Лиги 1 против «Лилля».

Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе против «Лилля». 25-летний хавбек провел на поле 56 минут и не отметился результативными действиями. Вместо него на поле вышел Исмаил Якобс.

Встреча еще не закончена, на данный момент идет второй тайм (1:2). Орельен Чуамени открыл счет на 42 минуте, полузащитник «Лилля» Анхель Гомес сравнял на 69-й минуте матча, после чего Чуамени оформил дубль. Головин в этом сезоне принял участие в 36 матчах, забил три мяча и отдал восемь голевых передач во всех турнирах.