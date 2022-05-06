Фердинанд рассказал, почему Мбаппе нужно уйти из «ПСЖ»

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд высказался о карьере звездного нападающего Килиана Мбаппе.

«Мне по душе этот парень. Я бы на его месте перешел в клуб, который может стать победителем Лиги чемпионов. «ПСЖ» сейчас не выглядит такой командой. Ему стоит выбрать коллектив, где он сможет быть лучшей версией себя», - приводит слова Фердинанда Canal Champions club.

Ранее в СМИ появилась новость, что «ПСЖ» смог договориться с Мбаппе о новом трудовом соглашении. Парижский клуб предложил нападающему рекордный оклад и грандиозный бонус.