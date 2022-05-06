Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Фердинанд рассказал, почему Мбаппе нужно уйти из «ПСЖ»

06 Мая 2022 • 12:36 Комментировать

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд высказался о карьере звездного нападающего Килиана Мбаппе.

«Мне по душе этот парень. Я бы на его месте перешел в клуб, который может стать победителем Лиги чемпионов. «ПСЖ» сейчас не выглядит такой командой. Ему стоит выбрать коллектив, где он сможет быть лучшей версией себя», - приводит слова Фердинанда Canal Champions club.

Ранее в СМИ появилась новость, что «ПСЖ» смог договориться с Мбаппе о новом трудовом соглашении. Парижский клуб предложил нападающему рекордный оклад и грандиозный бонус.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Рио Фердинанд Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.05  22:00 Лилль ... Монако 3.00 3.60 2.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
13:40 · Англия. Премьер-лига
У «Лиона» нет денег на выкуп Эмерсона
13:18 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет видеть Экитике в «Манчестер Юнайтед»
12:36 · Франция. Лига 1
Фердинанд рассказал, почему Мбаппе нужно уйти из «ПСЖ»
12:02 · Испания. Ла Лига
Пике мог стать владельцем французского клуба
05 Мая
23:56 · Испания. Ла Лига
Чуамени хочет перейти в «Реал» 1
23:45 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» планирует расстаться с пятью игроками
22:27 · Италия. Серия А
Экитике стал трансферной целью «Интера»
21:49 · Франция. Лига 1
Родные Мбаппе отрицают договорённость футболиста о новом контракте с «ПСЖ»
21:28 · Франция. Лига 1
Мбаппе и «ПСЖ» согласовали условия нового контракта
18:56 · Италия. Серия А
Экитик может перейти в «Интер»
16:49 · Англия. Премьер-лига
Зеедорф: «Как и «ПСЖ», «Манчестер Сити» не хватает менталитета»
15:45 · Италия. Серия А
«ПСЖ» интересен полузащитник «Салернитаны» Эдерсон Лоуренсо
15:14 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет подписать Лингарда
14:07 · Голландия. Эредивизие
Полиция арестовала 20 фанатов накануне матча «Марселя» и «Фейеноорда»
13:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» собирается встретится с ди Марией для обсуждения сделки
Все новости
Рекомендуем