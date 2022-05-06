«ПСЖ» предложил Мбаппе рекордную зарплату и грандиозный бонус

Судя по всему, боссы «ПСЖ» смогли договориться со звездным нападающим Килианом Мбаппе о пролонгации сотрудничества. Форварда активно сватали в мадридский «Реал», однако ситуация перевернулась с ног на голову.

Согласно сведениям журналистов Le Parisien, парижский гранд уже получил согласие от 23-летнего нападающего. Заработная плата Килиана по новому соглашению составит 50 миллионов евро в год. Кроме того, Мбаппе получит 100 миллионов в качестве подписного бонуса.

Новый договор между сторонами будет рассчитан на два года с возможностью продления на сезон.

Действующий контракт француза истекает грядущим летом.

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