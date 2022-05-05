Родные Мбаппе отрицают договорённость футболиста о новом контракте с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ещё не достиг никакого соглашения с командой, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист ссылается на источники, близкие к французскому форварду. Романо в социальных сетях пишет, что никакого соглашения между Мбаппе и «ПСЖ» нет. Игрок всё ещё советуется об этом со своей семьёй и в ближайшее время примет решение.

23-летний футболист является приоритетной трансферной целью для «Реала». В последние недели испанская пресса скептически настроена на вероятный переход француза в мадридский клуб.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 43 матча во всех турнирах, он смог отличиться 35 раз и отдал 23 голевые передачи. В этом сезоне он стал чемпионом Франции. Для него это уже пятое чемпионство, ранее он выигрывал Лигу 1 с «Монако» в сезоне-2016/17.