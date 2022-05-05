«ПСЖ» будет вынужден продать Месси или Неймара из-за новых финансовых правил Лиги 1

«ПСЖ» будет вынужден продать Лионеля Месси или Неймара из-за новых финансовых правил Лиги 1. Чиновники собираются ограничить потолок зарплат.

Суммарно, как сообщается, оба игрока получают около 2 миллионов евро в неделю. Однако, французская лига собирается ввести новые ограничения на фонды заработной платы, что может привести к кардинальным изменениям.

Финансовый орган, отвечающий за надзор за счетами французских клубов, заявил, что клубы не смогут иметь фонд заработной платы, превышающий 70 процентов своего дохода. В нынешнем виде «ПСЖ» значительно превышает этот потолок, приближаясь к 91 проценту.

Вполне возможно, что перед началом следующего сезона парижскому клубу придется пожертвовать одной из своих звезд, чтобы соответствовать новым критериям.