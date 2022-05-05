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Чемпионат Франции. Лига 1

Чуамени готов летом покинуть «Монако»

05 Мая 2022 • 11:10 Комментировать

Французский полузащитник «Монако» Орельен Чуамени в это летнее трансферное окно готов покинуть монегасков.

По информации издания RMC Sport, 22-летний французский футболист готов этим летом покинуть «Монако». Сейчас полузащитник сосредоточен на том, чтобы помочь монегаскам завоевать путёвку в Лигу чемпионов. Напомним, что в услугах талантливого игрока заинтересованы несколько европейских топ-клубов, среди которых мадридский «Реал»», «Ливерпуль» и «Челси».

В этом сезоне Орельен Чуамени провёл во французской лиге 32 матча, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Орельен Чуамени
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