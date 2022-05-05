Экс-игрок «Лилля»: Месси не должен уходить из «ПСЖ»

Бывший футболист «Лилля» Людовик Обраньяк высказался по поводу игры звёздного аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Обраньяк считает, что Месси должен прибавить в следующем сезоне, ведь он обладает характером чемпиона. Экс-игрок отметил, что Лионелю Месси не стоит покидать парижскую команду, но летом аргентинский форвард должен выйти на новый уровень и добиться с «ПСЖ» больших успехов.

Напомним, что в этом сезоне Лионель Месси провёл во французском чемпионате 23 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и 13 результативными передачами.