Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-игрок «Лилля»: Месси не должен уходить из «ПСЖ»

05 Мая 2022 • 08:34 Комментировать

Бывший футболист «Лилля» Людовик Обраньяк высказался по поводу игры звёздного аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Обраньяк считает, что Месси должен прибавить в следующем сезоне, ведь он обладает характером чемпиона. Экс-игрок отметил, что Лионелю Месси не стоит покидать парижскую команду, но летом аргентинский форвард должен выйти на новый уровень и добиться с «ПСЖ» больших успехов.

Напомним, что в этом сезоне Лионель Месси провёл во французском чемпионате 23 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и 13 результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Людовик Обраньяк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Мая
08:34 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «Лилля»: Месси не должен уходить из «ПСЖ»
02:25 · Англия. Премьер-лига
Погба готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «ПСЖ» или «Ювентус»
04 Мая
22:34 · Англия. Премьер-лига
Нкунку хочет покинуть «Лейпциг», интерес проявляют три клуба 1
20:58 · Италия. Серия А
«ПСЖ» готов вернуть Мойзе Кина
15:45 · Англия. Премьер-лига
Чеферин посетовал на отсутствие конкурентоспособности в лигах «большой пятёрки»
14:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» отказался от приобретения Чуамени
13:40 · Испания. Ла Лига
Мбаппе объявит о своём решении в мае 2
13:25 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» определился с трансферными целями для усиления полузащиты
10:36 · Англия. Премьер-лига
Погба лестно отозвался об игре Чуамени
10:20 · Англия. Премьер-лига
Погба выбрал себе новый клуб
09:23 · Испания. Ла Лига
Месси покинул «ПСЖ» и улетел в Барселону 1
09:18 · Испания. Ла Лига
«Реал» надеется сбить цену на Чуамени
09:04 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» планирует тур по Катару
01:42 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Ливерпуль» провёл переговоры с агентом Чуамени»
03 Мая
23:04 · Испания. Ла Лига
Неймар близок к рекорду Ромарио и Роналду
Все новости
Рекомендуем