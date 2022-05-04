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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» определился с трансферными целями для усиления полузащиты

04 Мая 2022 • 13:25 Комментировать

Французский клуб составил шорт-лист трансферных целей для усиления полузащиты, сообщает Foot Mercato. В него вошли пять футболистов: Секо Фофана, КефранТюрам, Поль Погба, Сергей Милинкович-Савич и Николо Барелла.

Парижская команда также решила, от каких футболистов центра поля она хочет избавиться в летнее межсезонье. Среди них Джорджинио Вейналдум, Леандро Паредес и Андер Эррера.

Главным фаворитом на трансфер в «ПСЖ» является Погба – футболист может перейти бесплатно на правах свободного агента. Однако, в клубе есть небольшая озабоченность по поводу его травм.

Что касается трансферов Бареллы и Милинковича-Савича, то «ПСЖ» давно следит за этими футболистами, но цена на них будет превышать 80 миллионов евро.

В этом сезоне «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпионов Франции, однако провалился в Лиге чемпионов, вылетев из турнира на стадии 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Поль Погба Секо Фофана Сергей Милинкович-Савич Николо Барелла Кефран Тюрам
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