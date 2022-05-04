«ПСЖ» планирует тур по Катару

«ПСЖ» планирует устроить поездку по Катару перед финальным туром чемпионата Франции. Мероприятие планируется провести с 14 по 17 мая.

Первоначально парижский клуб собирался устроить турне в январе, но в связи со вспышками коронавируса поездку пришлось отменить. «ПСЖ» хотел попросить французскую федерацию переместить дату проведения последнего матча в Лиге 1 с «Труа», но позже отказался от этой идеи. Клуб завершит чемпионат сразу после возвращения из Катара.

«ПСЖ» досрочно завоевал чемпионство во Франции. У клуба больше нет важных матчей в этом сезоне. Из Лиги чемпионов французы вылетели на стадии 1/8 финала.