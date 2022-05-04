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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» планирует тур по Катару

04 Мая 2022 • 09:04 Комментировать

«ПСЖ» планирует устроить поездку по Катару перед финальным туром чемпионата Франции. Мероприятие планируется провести с 14 по 17 мая.

Первоначально парижский клуб собирался устроить турне в январе, но в связи со вспышками коронавируса поездку пришлось отменить. «ПСЖ» хотел попросить французскую федерацию переместить дату проведения последнего матча в Лиге 1 с «Труа», но позже отказался от этой идеи. Клуб завершит чемпионат сразу после возвращения из Катара.

«ПСЖ» досрочно завоевал чемпионство во Франции. У клуба больше нет важных матчей в этом сезоне. Из Лиги чемпионов французы вылетели на стадии 1/8 финала.

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ПСЖ
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