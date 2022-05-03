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Чемпионат Франции. Лига 1

Бывший партнёр Зидана по «Канну»: «Подружился с Зиданом, потому что у него дома было биде»

03 Мая 2022 • 17:03 Комментировать

«Друг познается в биде» - бывший партнёр Зинедина Зидана по французскому клубу «Канн», Давид Беттони, рассказал любопытные подробности их знакомства во второй половине 80-х годов. Как известно, Зидан - выходец из достаточно бедной семьи, но еще хуже обстояли дела у многих его однокашников. Некоторым повезло и футбол позволил им выбраться из нищеты, некоторым - нет...

- Я приехал из Лиона, а он - из Марселя, нам было по 16 лет, когда мы попали в «Канн». Я не привык так усердно тренироваться, как мы начали тренироваться в «Канне», и после первых же тренировок у меня появились серьезные мозоли на ногах. Мне надо было лечить их, промывать ноги, а Зидан оказался единственным, у кого дома было биде и я смог сделать это, - вспоминает Давид Беттони в интервью испанскому изданию AS.

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Евро-Футбол.Ру,
Зинедин Зидан Давид Беттони Канн
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