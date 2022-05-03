Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Футболка Месси, в которой он забил 500-й гол, продана за космическую сумму

03 Мая 2022 • 14:18 Комментировать

На днях состоялся аукцион, одним из лотов которого была футболка нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси, в которой он забил свой 500-й гол в профессиональной карьере.

Как информирует газета Marca, экипировка аргентинца была продана более чем за 400 тысяч евро.

Стоит напомнить, что Лионель забил 500-й мяч в карьере еще играя за каталонскую «Барселону». Это произошло в 2017 году года в поединке против мадридского «Реала» (3:2). В той встрече Месси оформил дубль.

Аргентинец покинул «Барсу» летом 2021 года из-за финансового кризиса. Сейчас он выступает во Франции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Мая
15:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» включился в гонку за Чуамени
14:18 · Франция. Лига 1
Футболка Месси, в которой он забил 500-й гол, продана за космическую сумму
12:52 · Франция. Лига 1
«Марсель» хочет продлить контракт с главным тренером
02 Мая
18:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может составить конкуренцию «Милану» в борьбе за Саншеша
18:16 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Ювентуса» Мауро: «Милан» заслуживает уважение за то, как вёл переговоры с Доннаруммой» 1
18:06 · Франция. Лига 1
«Монако» будет требовать за Чуамени минимум 50 миллионов евро
17:54 · Италия. Серия А
После ухода из «Специи» Мотта может возглавить «ПСЖ»
15:41 · Англия. Премьер-лига
Салах не прочь продолжить карьеру в «ПСЖ» 3
15:23 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» включился в гонку за Осимхеном
14:54 · Франция. Лига 1
Неймар принял участие в турнире хайроллеров по покеру
14:09 · Англия. Премьер-лига
Анри раскритиковал «Арсенал» за игнорирование Салиба
13:52 · Франция. Лига 1
Николо Скира: «ПСЖ» принял решение об увольнении Почеттино
13:36 · Италия. Серия А
«Ювентус» смущает трансферная цена Паредеса
13:27 · Франция. Лига 1
Мбаппе и Хакими поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам
13:27 ·
Полузащитник «ПСЖ» может перейти в «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем