Футболка Месси, в которой он забил 500-й гол, продана за космическую сумму

На днях состоялся аукцион, одним из лотов которого была футболка нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси, в которой он забил свой 500-й гол в профессиональной карьере.

Как информирует газета Marca, экипировка аргентинца была продана более чем за 400 тысяч евро.

Стоит напомнить, что Лионель забил 500-й мяч в карьере еще играя за каталонскую «Барселону». Это произошло в 2017 году года в поединке против мадридского «Реала» (3:2). В той встрече Месси оформил дубль.

Аргентинец покинул «Барсу» летом 2021 года из-за финансового кризиса. Сейчас он выступает во Франции.