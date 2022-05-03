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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» хочет продлить контракт с главным тренером

03 Мая 2022 • 12:52 Комментировать

Руководители «Марселя» планируют в ближайшее время договориться с главным тренером Хорхе Сампаоли по поводу нового соглашения.

По информации издания L'Equipe, президент марсельской команды Пабло Лонгория пытается убедить опытного аргентинского специалиста остаться в клубе. Глава французской команды готов предложить Сампаоли соглашение на два или три года. Напомним, что в «Марселе» аргентинец работает с января 2021 года.

На данный момент футболисты «Марселя» под шефством Хорхе Сампаоли занимают вторую строчку во французском чемпионате. До этого специалист работал в сборной Чили, в сборной Аргентине, «Севилье» и других командах.

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Марсель Хорхе Сампаоли
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