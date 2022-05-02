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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» будет требовать за Чуамени минимум 50 миллионов евро

02 Мая 2022 • 18:06 Комментировать
Лилль
...
Монако
3.60 3.70 1.98
06.05 22:00

«Монако» поставил ценник на своего полузащитника Орельена Чуамени, который является главной трансферной мишенью мадридского «Реала», «Челси» и «ПСЖ» на ближайшее лето.

Согласно заявлениям журналиста Джонатана Джонсона, «монегаски» будут требовать за своего футболиста как минимум 50 миллионов евро. Сам француз хотел бы ближайшим летом покинуть команду и переехать в зарубежный чемпионат. Это значит, что вариант с переходом в «ПСЖ» смотрится крайне маловероятным.

Напомним, что Чуамени интересен лондонскому «Челси» ещё с окончания прошлого сезона. Команда Томаса Тухеля лидировала в гонке за футболистом до наложения санкций.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Орельен Чуамени
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ЛИЛЛЬ МОНАКО
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