«Монако» будет требовать за Чуамени минимум 50 миллионов евро

«Монако» поставил ценник на своего полузащитника Орельена Чуамени, который является главной трансферной мишенью мадридского «Реала», «Челси» и «ПСЖ» на ближайшее лето.

Согласно заявлениям журналиста Джонатана Джонсона, «монегаски» будут требовать за своего футболиста как минимум 50 миллионов евро. Сам француз хотел бы ближайшим летом покинуть команду и переехать в зарубежный чемпионат. Это значит, что вариант с переходом в «ПСЖ» смотрится крайне маловероятным.

Напомним, что Чуамени интересен лондонскому «Челси» ещё с окончания прошлого сезона. Команда Томаса Тухеля лидировала в гонке за футболистом до наложения санкций.