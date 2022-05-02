Николо Скира: «ПСЖ» принял решение об увольнении Почеттино

Менеджмент «ПСЖ» принял решение о будущем Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист покинет свой пост, о чем пишет известный инсайдер Николо Скира.

Источник сообщает, что клуб из Парижа уже начал переговоры с основными кандидатами и готовит следующего специалиста к назначению. Назвать основного претендента на пост главного тренера пока сложно. Если верить СМИ, возглавить коллектив может Антонио Конте («Тоттенхэм»), Йоахим Лев либо Тиагу Мотта.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи хочет видеть во главе клуба Зинедина Зидана.