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Николо Скира: «ПСЖ» принял решение об увольнении Почеттино

02 Мая 2022 • 13:52 Комментировать

Менеджмент «ПСЖ» принял решение о будущем Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист покинет свой пост, о чем пишет известный инсайдер Николо Скира.

Источник сообщает, что клуб из Парижа уже начал переговоры с основными кандидатами и готовит следующего специалиста к назначению. Назвать основного претендента на пост главного тренера пока сложно. Если верить СМИ, возглавить коллектив может Антонио Конте («Тоттенхэм»), Йоахим Лев либо Тиагу Мотта.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи хочет видеть во главе клуба Зинедина Зидана.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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