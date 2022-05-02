Мбаппе и Хакими поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам

Звёздные футболисты «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими поздравили всех мусульман с праздником Ураза-байрам.

Многие европейские клубы в своих социальных сетях поздравили мусульман с этим праздником, но парижская команда подготовила по этому поводу видео, в котором снялись марокканский защитник Ашраф Хакими и французский нападающий Килиан Мбаппе. Футболисты поздравили всех мусульман с праздником Ураза-байрам.

Стоит отметить, что из российских клубов мусульман поздравил казанский «Рубин», который выложил соответствующий пост в своих социальных сетях.