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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе и Хакими поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам

02 Мая 2022 • 13:27 Комментировать

Звёздные футболисты «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими поздравили всех мусульман с праздником Ураза-байрам.

Многие европейские клубы в своих социальных сетях поздравили мусульман с этим праздником, но парижская команда подготовила по этому поводу видео, в котором снялись марокканский защитник Ашраф Хакими и французский нападающий Килиан Мбаппе. Футболисты поздравили всех мусульман с праздником Ураза-байрам.

Стоит отметить, что из российских клубов мусульман поздравил казанский «Рубин», который выложил соответствующий пост в своих социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Ашраф Хакими
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