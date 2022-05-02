Лёв, Конте и Тиаго Мота претендуют на пост наставника «ПСЖ»

Йоахим Лёв, Тиаго Мота и Антонио Конте претендуют на пост наставника «ПСЖ». Также клуб рассматривал главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага в качестве замены для Маурисио Почеттино.

Эксперт по трансферному рынку Джанлука Ди Марцио в беседе с немецким изданием назвал три имени, которые остаются в шорт-листе «ПСЖ» на замену Почеттино: Йоахим Лёв, Тиаго Мотта и Антонио Конте. Также он отметил, что парижский клуб рассматривал Эрика тен Хага, пока тот не заключил договор с «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что нынешний тренер «ПСЖ» Маурицио Почеттино, скорее всего, покинет клуб по окончании сезона. В Париже крайне недовольны тем, что команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.