Бывший нападающий сборной Франции «Андре-Пьер Жиньяк в третий раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Мексики. 36-летний футболист, выступающий за «Тигрес» из Монтеррея забил 11 голов в 16 матчах финального турнира, сообщает RMC.

Экс-форвард «Тулузы» и «Марселя» уже в третий раз добивается такого достижения. Ранее, в турнире «закрытия» 2016 года он отметился 13 голами, а в турнире «открытия» в 2018 году – 14 голами.

Всего за свою карьеру в «Тигрес» Жиньяк забил 164 гола, став лучшим бомбардиром в истории клуба.