Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Жиньяк в третий раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Мексики

02 Мая 2022 • 11:36 Комментировать

Бывший нападающий сборной Франции «Андре-Пьер Жиньяк в третий раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Мексики. 36-летний футболист, выступающий за «Тигрес» из Монтеррея забил 11 голов в 16 матчах финального турнира, сообщает RMC.

Экс-форвард «Тулузы» и «Марселя» уже в третий раз добивается такого достижения. Ранее, в турнире «закрытия» 2016 года он отметился 13 голами, а в турнире «открытия» в 2018 году – 14 голами.

Всего за свою карьеру в «Тигрес» Жиньяк забил 164 гола, став лучшим бомбардиром в истории клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андре-Пьер Жиньяк Тигрес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Мая
11:47 · Франция. Лига 1
Лёв, Конте и Тиаго Мота претендуют на пост наставника «ПСЖ»
11:36 · Франция. Лига 1
Жиньяк в третий раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Мексики
03:08 · Франция. Лига 1
«Лион» одержал 1000-ю победу в Лиге 1
01 Мая
23:47 · Франция. Лига 1
«Лион» устроил разгром на стадионе «Марселя»
21:15 · Франция. Лига 1
«Марсель» — «Лион»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:3
20:46 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет продлить Верратти
20:04 · Франция. Лига 1
«Бордо» ухудшил шансы на спасение, проиграв «Ницце»
18:43 · Франция. Лига 1
Головин провёл 100-й матч за «Монако»
18:10 · Франция. Лига 1
Головин помог «Монако» добыть очередную победу - результаты тура
17:35 · Франция. Лига 1
«Бордо» — «Ницца»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
16:23 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» выбрал 3 кандидата на место Почеттино
15:50 · Франция. Лига 1
Два удаления и три пенальти: «Лилль» помог «Труа» отдалиться от зоны вылета
15:30 · Франция. Лига 1
«Монако» — «Анже»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
15:17 · Франция. Лига 1
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Анже»
14:10 · Испания. Ла Лига
Перес: «Переход Мбаппе в «Реал» может оказаться правдой»
Все новости
Рекомендуем