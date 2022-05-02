«Лион» одержал 1000-ю победу в Лиге 1

В заключительном матче 35-го тура французского чемпионата «Лион» съездил в гости к марсельскому «Олимпику» и забил на «Велодроме» три безответных мяча во втором тайме. Крупная победа позволила должным образом отметить суперюбилей - 1000-я победа в Лиге 1.

«Лион» стал пятой командой в истории французского футбола, добравшейся до этого славного рубежа. И любопытно, что «ПСЖ» в этой пятерке нет - успехи парижского клуба до катарской эпохи были весьма скромными.

Лидер же по количеству побед - «Марсель», у которого 1149 выигранных матчей. За ним «Бордо» - 1074 победы, «Сент-Этьен» - 1062 победы, и «Монако» - 1040 выигранных в высшей лиге французского футбола игр.