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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» устроил разгром на стадионе «Марселя»

01 Мая 2022 • 23:47 Комментировать
Марсель
0:3
Лион
окончен

В чемпионате Франции обостряется борьба за второе место, дающее прямую путёвку в Лигу чемпионов. «Марсель» мало что смог придумать в споре с «Лионом». Гости же отдали мяч и грамотно пользовались свободными зонами в контратаках. После перерыва «ткачи» трижды поразили ворота второй команды лиги и победили со счетом 3:0. Отличились Кастелло Люкеба, Мусса Дембеле и Карл Токо-Экамби.

«Лион» вышел на седьмое место, запас соперника от третьей строчки составляет три очка.

Протокол игры  
Марсель 0:3Лион
  55'Люкеба Кастелло (0:1)
  76'Дембеле Мусса II (0:2)
  88'Токо-Экамби Карл (0:3)
Пау Лопес   57'Лирола ПольСалиба ВильямЧалета-Цар ДуеКолашинац Сеад  62' (Гендузи Маттео (  62') Жерсон Сантос  86' (Ронжье Валентин (  86') Камара БубакарГуйе Пап   71'  74' (Арит Амин (  74') Юндер Дженгиз  62' (Бамба Дьенг Амаду (  62') Милик Аркадиуш  86' (Бакамбу Седрик (  86') Пайе Димитри
Запасные: Таргаллин УссамаПерес ЛуанМанданда СтивАльваро Гонсалес IIЭнрике Луис III
Лопеш АнтониГюсто МалоБоатенг Жером  69' (Ндомбеле Танги (  69') Люкеба КастеллоЭмерсон ПалмиериМендес ТьягоАуа Уссем  83' (Февр Ромен (  83') Баркола Бредли  69' (Тете (  69') Пакета Лукас  90' (Милагрес Энрике (  90') Токо-Экамби Карл  90' (Рен-Аделед Жефф (  90') Дембеле Мусса II   60'
Запасные: Кадевере ТиноПоллерсбек ЮлианЛомами ИрвинДюбуа Лео
01 мая. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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окончен Бордо 0:1 Ницца 3.70 3.60 2.00
окончен Марсель 0:3 Лион 2.35 3.55 3.00
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