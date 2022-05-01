«Лион» устроил разгром на стадионе «Марселя»

В чемпионате Франции обостряется борьба за второе место, дающее прямую путёвку в Лигу чемпионов. «Марсель» мало что смог придумать в споре с «Лионом». Гости же отдали мяч и грамотно пользовались свободными зонами в контратаках. После перерыва «ткачи» трижды поразили ворота второй команды лиги и победили со счетом 3:0. Отличились Кастелло Люкеба, Мусса Дембеле и Карл Токо-Экамби.
«Лион» вышел на седьмое место, запас соперника от третьей строчки составляет три очка.
Протокол игры
|55'Люкеба Кастелло (0:1)
|76'Дембеле Мусса II (0:2)
|88'Токо-Экамби Карл (0:3)
Пау Лопес • 57'Лирола Поль•Салиба Вильям•Чалета-Цар Дуе•Колашинац Сеад 62' (Гендузи Маттео ( 62') •Жерсон Сантос 86' (Ронжье Валентин ( 86') •Камара Бубакар•Гуйе Пап 71' 74' (Арит Амин ( 74') •Юндер Дженгиз 62' (Бамба Дьенг Амаду ( 62') •Милик Аркадиуш 86' (Бакамбу Седрик ( 86') •Пайе Димитри
Лопеш Антони•Гюсто Мало•Боатенг Жером 69' (Ндомбеле Танги ( 69') •Люкеба Кастелло•Эмерсон Палмиери•Мендес Тьяго•Ауа Уссем 83' (Февр Ромен ( 83') •Баркола Бредли 69' (Тете ( 69') •Пакета Лукас 90' (Милагрес Энрике ( 90') •Токо-Экамби Карл 90' (Рен-Аделед Жефф ( 90') •Дембеле Мусса II 60'
Запасные: Кадевере Тино•Поллерсбек Юлиан•Ломами Ирвин•Дюбуа Лео
01 мая. Стадион "Велодром" (Марсель).