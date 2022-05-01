«Лион» устроил разгром на стадионе «Марселя»

В чемпионате Франции обостряется борьба за второе место, дающее прямую путёвку в Лигу чемпионов. «Марсель» мало что смог придумать в споре с «Лионом». Гости же отдали мяч и грамотно пользовались свободными зонами в контратаках. После перерыва «ткачи» трижды поразили ворота второй команды лиги и победили со счетом 3:0. Отличились Кастелло Люкеба, Мусса Дембеле и Карл Токо-Экамби.

«Лион» вышел на седьмое место, запас соперника от третьей строчки составляет три очка.