Головин провёл 100-й матч за «Монако»

Сегодня, 1 мая, в Монако на стадионе «Луи II» местная команда победила «Анже» со счётом 2:0.

В конце первого тайма защитник гостей Абдулайе Бамба отправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер забил второй мяч в ворота «Анже» и установил окончательный счёт в матче. Ему ассистировал Кевин Фолланд.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле 84 минуты, он не отметился результативными действиями. Однако, этот матч стал для 25-летнего россиянина юбилейным в составе «Монако». За французский клуб Головин сыграл 100-й матч во внутреннем чемпионате. Он за все время забил 14 голов и отдал 20 результативных передач.

Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.

Монегаски набрали 62 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. Команда по-прежнему ведет борьбу за участие в еврокубках в следующем сезоне. Отставание от идущего на втором месте «Марселя» составляет три очка. Стоит учитывать, что до конца чемпионата осталось три тура.