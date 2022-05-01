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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин провёл 100-й матч за «Монако»

01 Мая 2022 • 18:43 Комментировать
Монако
2:0
Анже
окончен

Сегодня, 1 мая, в Монако на стадионе «Луи II» местная команда победила «Анже» со счётом 2:0.

В конце первого тайма защитник гостей Абдулайе Бамба отправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер забил второй мяч в ворота «Анже» и установил окончательный счёт в матче. Ему ассистировал Кевин Фолланд.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле 84 минуты, он не отметился результативными действиями. Однако, этот матч стал для 25-летнего россиянина юбилейным в составе «Монако». За французский клуб Головин сыграл 100-й матч во внутреннем чемпионате. Он за все время забил 14 голов и отдал 20 результативных передач.

Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.

Монегаски набрали 62 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. Команда по-прежнему ведет борьбу за участие в еврокубках в следующем сезоне. Отставание от идущего на втором месте «Марселя» составляет три очка. Стоит учитывать, что до конца чемпионата осталось три тура.    


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига 1 Александр Головин
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окончен Труа 3:0 Лилль 3.65 3.25 2.15
окончен Монако 2:0 Анже 1.37 5.00 8.50
окончен Брест 2:0 Клермон
окончен Лорьян 1:2 Реймс 2.20 3.35 3.40
окончен Монпелье 2:2 Мец 1.73 3.90 4.70
Идет 68 минута Бордо 0:0 Ницца 4.00 3.80 1.90
01.05  21:45 Марсель ... Лион 2.28 3.60 3.05
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Сегодня, 01 Мая
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