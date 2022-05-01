Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Головин помог «Монако» добыть очередную победу - результаты тура

01 Мая 2022 • 18:10 Комментировать
Монако
2:0
Анже
окончен

Подошли к концу очередные матчи 35-го тура Лиги 1.

«Монако» обыграл «Анже» со счётом 2:0, продлив победную серию на финише сезона. Абдулайе Бамба стал автором автогола, а Виссам Бен-Йеддер забил второй мяч. Александр Головин отметился желтой карточкой, проведя на поле 83 минуты.

Также отметим победу «Бреста» над «Клермоном» (2:0) и «Реймса» - над «Лорьяном» (2:1). «Монпелье» и «Мец» набрали по очку (2:2).

«Монако» с 62 очками настиг идущий на третьем месте «Ренн». На расстоянии одной победы «Марсель» (второй).

Протокол игры  
Монако 2:0Анже
(1:0) Бамба Абдулайе42'   
(2:0) Бен-Йеддер Виссам61'   
Нюбель АлександрАгилар Рубен  85' (Сидибе Джибриль (  85') Марипан ГильермоБадьяшиль БенуаКайо ЭнрикеМатазо Элио  78' (Боаду Мирон (  78') Фофана ЮссуфДиоп Софьян  46' (Якобс Исмаил (  46') Фолланд Кевин   37'Головин Александр   82'  84' (Аклиоче Махнес (  84') Бен-Йеддер Виссам  78' (Лукас Жан (  78')
Запасные: Манноне ВитоЖелсон МартиньшМатсима КрисленОку ИлланЛемаршаль Феликс
Мандреа АнтониЭбосс Энцо  70' (Мансо Венсан (  70') Траоре ИсмаэльРомен ТомаБамба Абдулайе  83' (Таиби Ванисс (  83') Унаи Аззедин  62' (Баокен Стефан (  62') Бенталеб НабильМенди Батиста  62' (Перейра-Лаже Матиаш (  62') Думбия Сулейман   32'Яколиш Марин  62' (Мангани Тома (  62'   90') Фюльжени Анжело
Запасные: Петкович ДаниельНинга КазимирФатар НоаКалла Али
01 мая. Стадион "Луи II".
Протокол игры 
Брест 2:0Клермон
(1:0) Брассье Лилиан 60'   
(2:0) Мунье Стив 62'   
Бизот Марко  Пьер-Габриэль Ронаэль  Шардонне Брендан  Эрей Кристоф  Брассье Лилиан  Дель Кастильо Ромен   22'  Белькебла Арис  Ласне Пол  Белайли Юсеф   30'   69' (Кардона Ирвин (   69' Мунье Стив   86' (Саид Рафики (   86'   90' Сатриано Мартин   78' (Маньетти Уго (   78')
Запасные: Ларсонне Готье  Мбок Хианга  Агум Люсьен  Дюверн Жан-Кевин  Фоссурье Жюльен  Уронен Йере
Джоко Упарин  Зедатка Аким  Биллонг Жан-Клод  Ожье Флоран   28'   63' (Аллевина Джим (   63' Н'Симба Виталь   45'  Маньен Йоанн   46' (Абдул-Самед Салис (   46' Гастьен Йоан  Доссу Жодель   71' (Киэ Грежон (   71' Да Кунья Лукас   63' (Сейду Алиду (   63' Рашани Эльбасан   63' (Хауи Саиф-Эдин (   63' Байо Мохамед
Запасные: Маржерон Люка  Альбер Жозуэ  Менди Ариал  Бускетс Ориоль
 01 мая. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Протокол игры 
Лорьян 1:2Реймс
  17' Зенели Арбер (0:1)
(1:1) Моффи Теремас 32'   
  59' Туре Эль Билал (1:2)
Дрейер Маттье  Мендес Убулан  Лапорт Жульен  Петро Лео   84' (Лемуан Фабьен (   84' Ле Гофф Венсан  Абергель Лоран   74'   84' (Сумано Самбу (   84' Инносент Бонке   68' (Коне Ибраима (   68' Монкондю Томас   22'   68' (Диарра Стефан (   68' Ле Фе Энцо  Моффи Теремас   84' (Морель Жереми (   84' Лорьенте Арман
Запасные: Эрго Жером  Нарди Поль  Буасгар Кентен  Силва Игор
Райкович Предраг  Фокет Томас  Гравильон Эндрю  Фас Ваут  Абдельамид Юнис  Локо Банзузи   64' (Бузи Максим (   64' Лопи Дион  Матусива Азор  Зенели Арбер   64' (Мбюкю Натанаэль (   64' Туре Эль Билал  Кеббаль Илан   54' (Думбия Камори (   54'   57')
Запасные: Бериша Валон  Хорнби Фрэйзер  Диуф Йеванн  Флипс Алексис  Ван Берген Митчелл  Сиссоко Самбу  Думбия Мусса
 01 мая. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры 
Монпелье 2:2Мец
  24' Делен Тома (0:1)
  70' Мафута Луи (0:2)
(1:2) Суке Арно 80'   
(2:2) Вахи Элю 90'   
Берто Димитри  Коцца Николя   75' (Жермен Валер (   75' Сахо Мамаду  Эстев Максим  Леруа Лео   58'   63' (Ристич Михайло (   63' Суке Арно  Кабелла Реми  Молле Флоран   86' (Делайе Саша (   86' Ойонго Амбруаз   29'   63' (Шотар Жорис (   63' Вахи Элю  Мавидиди Стефи   86' (Джоаккини Николас (   86')
Запасные: Тулер Матеус  Самбья Саломон  Карвалью Матис
Кайяр Марк-Орель  Лакруа Ленни  Куяте Кики  Ньякате Сику   87' (Н'Дорам Кевин (   87' Сентонз Фабьен   12' (Микельбрансис Вильям (   12' Траоре Бубакар  Пажо Венсан   51'  Сарр Пап   66'  Делен Тома  Ламкель Зе Дидье   68'   68' (Нгетте Опа (   68' Де Превиль Николя   68' (Мафута Луи (   68')
Запасные: Булая Фарид  Жан-Жак Данле  Ньяне Ибраима  Йосеф Ленни  Ба Усман
 01 мая. Стадион "Стад де ля Моссон".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Труа 3:0 Лилль 3.65 3.25 2.15
окончен Монако 2:0 Анже 1.37 5.00 8.50
окончен Брест 2:0 Клермон
окончен Лорьян 1:2 Реймс 2.20 3.35 3.40
окончен Монпелье 2:2 Мец 1.73 3.90 4.70
Идет 69 минута Бордо 0:0 Ницца 4.00 3.80 1.90
01.05  21:45 Марсель ... Лион 2.28 3.60 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Мая
18:43 · Франция. Лига 1
Головин провёл 100-й матч за «Монако»
18:10 · Франция. Лига 1
Головин помог «Монако» добыть очередную победу - результаты тура
17:35 · Франция. Лига 1
«Бордо» — «Ницца»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
16:23 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» выбрал 3 кандидата на место Почеттино
15:50 · Франция. Лига 1
Два удаления и три пенальти: «Лилль» помог «Труа» отдалиться от зоны вылета
15:30 · Франция. Лига 1
«Монако» — «Анже»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
15:17 · Франция. Лига 1
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Анже»
14:10 · Испания. Ла Лига
Перес: «Переход Мбаппе в «Реал» может оказаться правдой»
13:15 · Франция. Лига 1
Почеттино оценил выступления Месси в «ПСЖ»
10:50 · Франция. Лига 1
Нападающий «Страсбура»: «Нам очень повезло, что Месси оказался в чемпионате Франции»
30 Апреля
23:53 · Франция. Лига 1
«Ренн» без проблем переиграл «Сент-Этьен»
22:10 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ушёл от ответа на вопрос о переходе Мбаппе
21:37 · Франция. Лига 1
«Ренн» — «Сент-Этьен»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
20:50 · Италия. Серия А
Чемпион Европы 2016 года станет игроком «Милана»
20:48 · Франция. Лига 1
Ботман о своём будущем: «Я ещё ничего не решил»
Все новости
Рекомендуем