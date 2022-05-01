Головин помог «Монако» добыть очередную победу - результаты тура

Подошли к концу очередные матчи 35-го тура Лиги 1.
«Монако» обыграл «Анже» со счётом 2:0, продлив победную серию на финише сезона. Абдулайе Бамба стал автором автогола, а Виссам Бен-Йеддер забил второй мяч. Александр Головин отметился желтой карточкой, проведя на поле 83 минуты.
Также отметим победу «Бреста» над «Клермоном» (2:0) и «Реймса» - над «Лорьяном» (2:1). «Монпелье» и «Мец» набрали по очку (2:2).
«Монако» с 62 очками настиг идущий на третьем месте «Ренн». На расстоянии одной победы «Марсель» (второй).
Протокол игры
|(1:0) Бамба Абдулайе42'
|(2:0) Бен-Йеддер Виссам61'
Нюбель Александр•Агилар Рубен 85' (Сидибе Джибриль ( 85') •Марипан Гильермо•Бадьяшиль Бенуа•Кайо Энрике•Матазо Элио 78' (Боаду Мирон ( 78') •Фофана Юссуф•Диоп Софьян 46' (Якобс Исмаил ( 46') •Фолланд Кевин • 37'Головин Александр 82' 84' (Аклиоче Махнес ( 84') •Бен-Йеддер Виссам 78' (Лукас Жан ( 78')
Мандреа Антони•Эбосс Энцо 70' (Мансо Венсан ( 70') •Траоре Исмаэль•Ромен Тома•Бамба Абдулайе 83' (Таиби Ванисс ( 83') •Унаи Аззедин 62' (Баокен Стефан ( 62') •Бенталеб Набиль•Менди Батиста 62' (Перейра-Лаже Матиаш ( 62') •Думбия Сулейман • 32'Яколиш Марин 62' (Мангани Тома ( 62' ) • 90'Фюльжени Анжело
Запасные: Петкович Даниель•Нинга Казимир•Фатар Ноа•Калла Али
01 мая. Стадион "Луи II".
Протокол игры
|(1:0) Брассье Лилиан 60'
|(2:0) Мунье Стив 62'
Бизот Марко • Пьер-Габриэль Ронаэль • Шардонне Брендан • Эрей Кристоф • Брассье Лилиан • Дель Кастильо Ромен • 22'Белькебла Арис • Ласне Пол • Белайли Юсеф 30' 69' ( Кардона Ирвин ( 69') • Мунье Стив 86' ( Саид Рафики ( 86' ) • 90'Сатриано Мартин 78' ( Маньетти Уго ( 78')
Запасные: Ларсонне Готье • Мбок Хианга • Агум Люсьен • Дюверн Жан-Кевин • Фоссурье Жюльен • Уронен Йере
Джоко Упарин • Зедатка Аким • Биллонг Жан-Клод • Ожье Флоран 28' 63' ( Аллевина Джим ( 63') • Н'Симба Виталь • 45'Маньен Йоанн 46' ( Абдул-Самед Салис ( 46') • Гастьен Йоан • Доссу Жодель 71' ( Киэ Грежон ( 71') • Да Кунья Лукас 63' ( Сейду Алиду ( 63') • Рашани Эльбасан 63' ( Хауи Саиф-Эдин ( 63') • Байо Мохамед
Запасные: Маржерон Люка • Альбер Жозуэ • Менди Ариал • Бускетс Ориоль
01 мая. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Протокол игры
|17' Зенели Арбер (0:1)
|(1:1) Моффи Теремас 32'
|59' Туре Эль Билал (1:2)
Дрейер Маттье • Мендес Убулан • Лапорт Жульен • Петро Лео 84' ( Лемуан Фабьен ( 84') • Ле Гофф Венсан • Абергель Лоран 74' 84' ( Сумано Самбу ( 84') • Инносент Бонке 68' ( Коне Ибраима ( 68') • Монкондю Томас 22' 68' ( Диарра Стефан ( 68') • Ле Фе Энцо • Моффи Теремас 84' ( Морель Жереми ( 84') • Лорьенте Арман
Запасные: Эрго Жером • Нарди Поль • Буасгар Кентен • Силва Игор
Райкович Предраг • Фокет Томас • Гравильон Эндрю • Фас Ваут • Абдельамид Юнис • Локо Банзузи 64' ( Бузи Максим ( 64') • Лопи Дион • Матусива Азор • Зенели Арбер 64' ( Мбюкю Натанаэль ( 64') • Туре Эль Билал • Кеббаль Илан 54' ( Думбия Камори ( 54' ) 57'
Запасные: Бериша Валон • Хорнби Фрэйзер • Диуф Йеванн • Флипс Алексис • Ван Берген Митчелл • Сиссоко Самбу • Думбия Мусса
01 мая. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры
|24' Делен Тома (0:1)
|70' Мафута Луи (0:2)
|(1:2) Суке Арно 80'
|(2:2) Вахи Элю 90'
Берто Димитри • Коцца Николя 75' ( Жермен Валер ( 75') • Сахо Мамаду • Эстев Максим • Леруа Лео 58' 63' ( Ристич Михайло ( 63') • Суке Арно • Кабелла Реми • Молле Флоран 86' ( Делайе Саша ( 86') • Ойонго Амбруаз 29' 63' ( Шотар Жорис ( 63') • Вахи Элю • Мавидиди Стефи 86' ( Джоаккини Николас ( 86')
Запасные: Тулер Матеус • Самбья Саломон • Карвалью Матис
Кайяр Марк-Орель • Лакруа Ленни • Куяте Кики • Ньякате Сику 87' ( Н'Дорам Кевин ( 87') • Сентонз Фабьен 12' ( Микельбрансис Вильям ( 12') • Траоре Бубакар • Пажо Венсан • 51'Сарр Пап • 66'Делен Тома • Ламкель Зе Дидье 68' 68' ( Нгетте Опа ( 68') • Де Превиль Николя 68' ( Мафута Луи ( 68')
Запасные: Булая Фарид • Жан-Жак Данле • Ньяне Ибраима • Йосеф Ленни • Ба Усман
01 мая. Стадион "Стад де ля Моссон".