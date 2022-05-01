Головин помог «Монако» добыть очередную победу - результаты тура

Подошли к концу очередные матчи 35-го тура Лиги 1.

«Монако» обыграл «Анже» со счётом 2:0, продлив победную серию на финише сезона. Абдулайе Бамба стал автором автогола, а Виссам Бен-Йеддер забил второй мяч. Александр Головин отметился желтой карточкой, проведя на поле 83 минуты.

Также отметим победу «Бреста» над «Клермоном» (2:0) и «Реймса» - над «Лорьяном» (2:1). «Монпелье» и «Мец» набрали по очку (2:2).

«Монако» с 62 очками настиг идущий на третьем месте «Ренн». На расстоянии одной победы «Марсель» (второй).