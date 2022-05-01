«ПСЖ» выбрал 3 кандидата на место Почеттино

Менеджмент «ПСЖ» работает над поиском замены Маурисио Почеттино. Аргентинец не выполнил поставленные задачи, поэтому однозначно покинет клуб.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио назвал трех кандидатов, которых рассматривают в Париже: Антонио Конте, Йоахим Лев и Тиаго Мотта.

Вариант с Конте итальянец назвал несерьёзным. Проект, который на данный момент есть у «Тоттенхэма», играет для него важную роль. Пока Париж не готов всерьёз на приглашение действующего наставника «шпор». Именно сегодня конкретных шагов не предпринимается.

Тиаго Мотта — один из претендентов. «ПСЖ» всегда рассматривает его кандидатуру. Йоахим Лев — еще один рискованный шаг.

Следует отметить, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи видит на посту главного тренера только Зинедина Зидана.