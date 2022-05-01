Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Анже»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начнёт матч 35-го тура чемпионата Франции против «Анже» с первых минут.

В текущем сезоне 25-летний Головин сыграл за монегасков 23 матча в Лиге 1, он смог отличиться три раза и отдал четыре результативные передачи.

«Монако» после 34 матчей набрал 59 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда продолжает бороться за попадание в еврокубки в следующем сезоне. До конца чемпионата Франции осталось четыре тура.

«Монако» помимо «Анже» предстоит сыграть против «Лилли», «Бреста» и «Ланса».

Матч против «Анже» пройдет сегодня, 1 мая в Монако на стадионе «Луи II». Начало – в 16:00 мск.