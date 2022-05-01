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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Анже»

01 Мая 2022 • 15:17 Комментировать
Монако
0:0
Анже
1.37 5.00 8.50
1-й тайм

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начнёт матч 35-го тура чемпионата Франции против «Анже» с первых минут.

В текущем сезоне 25-летний Головин сыграл за монегасков 23 матча в Лиге 1, он смог отличиться три раза и отдал четыре результативные передачи.

«Монако» после 34 матчей набрал 59 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда продолжает бороться за попадание в еврокубки в следующем сезоне. До конца чемпионата Франции осталось четыре тура.

«Монако» помимо «Анже» предстоит сыграть против «Лилли», «Бреста» и «Ланса».

Матч против «Анже» пройдет сегодня, 1 мая в Монако на стадионе «Луи II». Начало – в 16:00 мск.    


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига 1 Анже Александр Головин
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окончен Труа 3:0 Лилль 3.70 3.35 2.13
Идет 5 минута Монако 0:0 Анже 1.39 5.00 8.20
Идет 5 минута Брест 0:0 Клермон 2.16 3.45 3.50
Идет 5 минута Лорьян 0:0 Реймс 2.16 3.40 3.55
Идет 5 минута Монпелье 0:0 Мец 1.80 3.80 4.50
01.05  18:05 Бордо ... Ницца 4.00 3.80 1.90
01.05  21:45 Марсель ... Лион 2.28 3.60 3.05
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