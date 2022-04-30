Ботман о своём будущем: «Я ещё ничего не решил»

Защитник «Лилля» Свен Ботман заявил журналистам, что ещё не решил, где продолжит свою карьеру. На вопрос, будет ли этот сезон в «Лилле» последним для него он ответил:

«Я посмотрю. Если все пойдет по плану, то да. Но прежде всего я хочу хорошо закончить этот сезон. Клуб этого заслуживает. После этого посмотрим. Я ничего не решил» - сказал Ботман.

Ранее сообщалось, что футболистом усиленно интересуется «Милан». В этом сезоне Ботман провел в чемпионате Франции 22 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.