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Чемпионат Франции. Лига 1

Ботман о своём будущем: «Я ещё ничего не решил»

30 Апреля 2022 • 20:48 Комментировать

Защитник «Лилля» Свен Ботман заявил журналистам, что ещё не решил, где продолжит свою карьеру. На вопрос, будет ли этот сезон в «Лилле» последним для него он ответил:

«Я посмотрю. Если все пойдет по плану, то да. Но прежде всего я хочу хорошо закончить этот сезон. Клуб этого заслуживает. После этого посмотрим. Я ничего не решил» - сказал Ботман.

Ранее сообщалось, что футболистом усиленно интересуется «Милан». В этом сезоне Ботман провел в чемпионате Франции 22 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Лилль Свен Ботман
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