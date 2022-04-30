Рамос: Постараюсь выйти на свой прежний уровень

Опытный испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос в разговоре с журналистами высказался по поводу своей игры в этом сезоне.

Рамос заявил, что футболисты «ПСЖ» могут играть ещё качественнее и точно могут улучшить некоторые моменты в своей игре. Испанец отметил, что он счастлив снова стабильно играть. Защитник добавил, что очень постарается снова выйти на свой прежний высокий уровень в концовке этого сезона.

Напомним, что в этом сезоне 36-летний Серхио Рамос провёл во французской лиге десять поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.