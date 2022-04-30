У Месси худший процент реализации голевых моментов среди игроков топ-5 лиг

Звёздный аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси демонстрирует худший процент реализации голевых моментов в этом сезоне среди игроков из топ-5 лиг Европы.

По информации портала Whoscored, 34-летний аргентинский футболист в этом сезоне реализовал лишь 8,3 процента голевых моментов во французском чемпионате. Это является худшим результатом среди игроков из топ-5 лиг, которые имели в этом сезоне минимум десять голевых моментов.

Напомним, что в этом сезоне Лионель Месси провёл во французской лиге 23 поединка, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и 13 результативными передачами.