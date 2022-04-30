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Чемпионат Франции. Лига 1

Почеттино о словах, что он и Мбаппе остаются в «ПСЖ»: Вырвано из контекста

30 Апреля 2022 • 08:25 Комментировать

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу своих слов о том, что он и Килиан Мбаппе останутся в парижской команде на следующий сезон.

Почеттино заявил, что эти слова были просто вырваны из контекста, так как он имел ввиду только то, что на данный момент и он, и Мбаппе на 100 процентов остаются в парижском клубе. Аргентинский тренер отметил, что его не волнуют все эти разговоры, так что он просто сосредоточен на своей работе.

Напомним, что парижская команда под руководством Почеттино уже обеспечила себе чемпионский титул в Лиге 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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