Рэпер Дрейк в своей новой песне сравнил себя с Месси и Овечкиным

Популярный канадский рэпер Дрейк в своей новой песне I'm Оn One сравнил себя с известным аргентинским футболистом Лионелем Месси и российским хоккеистом Александром Овечкиным.

Как поётся в новой песне рэпера, «он думает о своих целях, будто он Овечкин и Месси». Стоит отметить, что в песне также упоминаются и другие известные спортсмены современности.

Напомним, что 34-летний Лионель Месси в данный момент выступает за «ПСЖ». В этом сезоне звёздный форвард провёл во французской лиге 22 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и 14 ассистами.