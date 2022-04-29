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Рэпер Дрейк в своей новой песне сравнил себя с Месси и Овечкиным

29 Апреля 2022 • 12:49 Комментировать

Популярный канадский рэпер Дрейк в своей новой песне I'm Оn One сравнил себя с известным аргентинским футболистом Лионелем Месси и российским хоккеистом Александром Овечкиным.

Как поётся в новой песне рэпера, «он думает о своих целях, будто он Овечкин и Месси». Стоит отметить, что в песне также упоминаются и другие известные спортсмены современности.

Напомним, что 34-летний Лионель Месси в данный момент выступает за «ПСЖ». В этом сезоне звёздный форвард провёл во французской лиге 22 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и 14 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Александр Овечкин Дрейк
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