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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» готов продать Неймара за 90 млн евро

28 Апреля 2022 • 09:07 Комментировать

Руководство «ПСЖ» планирует этим летом продать звёздного бразильского нападающего Неймара.

По информации Daily Mail, парижская команда готова отпустить 30-летнего бразильского футболиста за 90 миллионов евро. Напомним, что в 2017 году парижане заплатили за форварда невероятные 222 миллиона евро. Действующее соглашение Неймара с «ПСЖ» рассчитано до лета 2025 года. Сам игрок не горит желанием менять клубную прописку.

В этом сезоне Неймар провёл во французском чемпионате 19 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Лига 1
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