«ПСЖ» готов продать Неймара за 90 млн евро

Руководство «ПСЖ» планирует этим летом продать звёздного бразильского нападающего Неймара.

По информации Daily Mail, парижская команда готова отпустить 30-летнего бразильского футболиста за 90 миллионов евро. Напомним, что в 2017 году парижане заплатили за форварда невероятные 222 миллиона евро. Действующее соглашение Неймара с «ПСЖ» рассчитано до лета 2025 года. Сам игрок не горит желанием менять клубную прописку.

В этом сезоне Неймар провёл во французском чемпионате 19 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.