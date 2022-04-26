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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» продаст семь футболистов летом

26 Апреля 2022 • 17:01 Комментировать

«ПСЖ» настроились перестроить команду в летнее трансферное окно, ожидается много уходов

По информации L'Équipe, «ПСЖ» хотят продать семь или восемь игроков этим летом в рамках летнего трансферного окна, чтобы перестроить команду.

В частности, четыре игрока уже были определены для возможного отъезда, а именно Юлиан Дракслер, Леандро Паредес, Тило Керер и Лейвин Курзава.

За Паредесом наблюдают несколько итальянских клубов, его контракт истекает в 2023 году. Однако близкий к Неймару и Лионелю Месси футболист, возможно, не захочет уходить.

Керер также имеет контракт до 2023 года и оценивается от € 20 млн до € 30 млн. Немецкие и английские клубы следят за ним, ведь его переход не оправдал ожиданий трансфера в размере 37 миллионов евро в 2018 году.

В случае с французским левым защитником, который отклонил просьбу клуба об уходе прошлым летом, его желание уйти находится под вопросом. 
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Юлиан Дракслер Леандро Паредес Тило Керер Лейвин Курзава
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