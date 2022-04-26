«ПСЖ» продаст семь футболистов летом

«ПСЖ» настроились перестроить команду в летнее трансферное окно, ожидается много уходов

По информации L'Équipe, «ПСЖ» хотят продать семь или восемь игроков этим летом в рамках летнего трансферного окна, чтобы перестроить команду.

В частности, четыре игрока уже были определены для возможного отъезда, а именно Юлиан Дракслер, Леандро Паредес, Тило Керер и Лейвин Курзава.

За Паредесом наблюдают несколько итальянских клубов, его контракт истекает в 2023 году. Однако близкий к Неймару и Лионелю Месси футболист, возможно, не захочет уходить.

Керер также имеет контракт до 2023 года и оценивается от € 20 млн до € 30 млн. Немецкие и английские клубы следят за ним, ведь его переход не оправдал ожиданий трансфера в размере 37 миллионов евро в 2018 году.

В случае с французским левым защитником, который отклонил просьбу клуба об уходе прошлым летом, его желание уйти находится под вопросом.