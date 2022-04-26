«Реймс» готов отпустить Экитике за 35 млн евро

Руководители «Реймса» определились с суммой, за которую готовы отпустить молодого французского форварда Юго Экитике.

По информации Shields Gazette, боссы «Реймса» планируют выручить с продажи 19-летнего французского футболиста не меньше 35 миллионов евро. Стоит отметить, что в услугах Экитике заинтересованы «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм». Контракт форвард с «Реймсом» рассчитан до июня 2024 года.

Напомним, что в этом сезоне Юго Экитик провёл во французской лиге 21 матч. Форвард забил девять мячей и сделал две результативные передачи.