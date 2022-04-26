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Почеттино: «ПСЖ» выиграл 3 трофея за 18 месяцев, а это тоже достижение

26 Апреля 2022 • 09:12 Комментировать

Аргентинский тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино в разговоре с журналистами вспомнил про трофеи, которые выигрывал парижский клуб за последнее время.

Почеттино заявил, что парижская команда выиграла три трофея за последние 18 месяцев, а это тоже солидное достижение. Аргентинский специалист отметил, что у команды были проблемы, но у «ПСЖ» были и большие амбиции, хотя достичь главной цели и выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, к сожалению, так и не удалось.

Напомним, что «ПСЖ» за последние полтора года выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Почеттино, скорее всего, летом покинет парижскую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Маурисио Почеттино
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