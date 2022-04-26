Месси лидирует в Лиге 1 по ряду показателей

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси лидирует во французском чемпионате по нескольким статистическим показателям.

34-летний аргентинский футболист является лидером Лиги 1 по количеству обостряющих передач на чужой половине поля. У Месси набралось 215 таких передач в 22 матчах. Также в активе Лионеля 76 пасов в чужую штрафную площадь и 18 передач вразрез. По всем этим показателям аргентинец является лидером чемпионата.

Напомним, что в этом сезоне Лионель Месси провёл во французской лиге 22 поединка, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и 13 ассистами.