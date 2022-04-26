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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси лидирует в Лиге 1 по ряду показателей

26 Апреля 2022 • 08:28 Комментировать

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси лидирует во французском чемпионате по нескольким статистическим показателям.

34-летний аргентинский футболист является лидером Лиги 1 по количеству обостряющих передач на чужой половине поля. У Месси набралось 215 таких передач в 22 матчах. Также в активе Лионеля 76 пасов в чужую штрафную площадь и 18 передач вразрез. По всем этим показателям аргентинец является лидером чемпионата.

Напомним, что в этом сезоне Лионель Месси провёл во французской лиге 22 поединка, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и 13 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Лига 1
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