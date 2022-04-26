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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси надеется выиграть с «ПСЖ» Лигу чемпионов

26 Апреля 2022 • 08:19 Комментировать

Звёздный аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси всё же надеется выиграть с парижской командой Лигу чемпионов.

По информации Sky Sports, 34-летний аргентинский футболист в прошлом году переходил в парижский клуб как раз таки для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Лионель понимал, что выиграть престижный турнир в первый же сезон с «ПСЖ» будет трудно, но форвард всё ещё намерен достичь этой цели.

Напомним, что в этом сезоне парижская команда под руководством Маурисио Почеттино вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Лига Чемпионов
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