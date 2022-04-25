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Чемпионат Франции. Лига 1

Почеттино договорился с «ПСЖ» о расторжении контракта

25 Апреля 2022 • 11:53 Комментировать

Аргентинский наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино уже договорился с руководителями парижской команды о расторжении контракта.

По информации издания Le Parisien, аргентинский специалист достиг договорённости с боссами «ПСЖ» по поводу досрочного расторжения контракта. Возможно, Почеттино покинет парижский клуб ещё до окончания этого сезона. Напомним, что соглашение Маурисио с «ПСЖ» было рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне футболисты «ПСЖ» досрочно выиграли чемпионский титул в Лиге 1, но парижане вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов, где команда Почеттино проиграла мадридскому «Реалу».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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