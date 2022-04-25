Мбаппе: Капитанская повязка в «ПСЖ»? Такие вопросы это неуважение к Маркиньосу

Звёздный французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о капитанской повязке в парижском клубе.

Мбаппе сказал, что не стоит думать о капитанской повязке, ведь она естественным образом приходит к тебе сама собой. Французский футболист отметил, что такие вопросы это неуважение к действующему капитану «ПСЖ» Маркиньосу. Килиан считает, что бразилец хорошо справляется со своими обязанностями и является хорошим капитаном.

Напомним, что в этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге 31 матч. Форвард забил 22 мяча и сделал 14 результативных передач.