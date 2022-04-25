Фабрегас завершит карьеру после этого сезона

34-летний полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас завершит игровую карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщает Get French Football News.

По информации источника, испанец получил травму в игре за вторую команду монегасков и может больше не выйти на поле в текущем розыгрыше Лиги 1. Руководство французского клуба не намерено продлевать контракт с футболистом, который истекает летом нынешнего года.

В текущем сезоне Фабрегас провёл за монегасков пять матчей, в которых результативными действиями не отметился.

За «Монако» полузащитник выступает четвёртый сезон. Ранее он защищал цвета «Арсенала», «Барселоны» и «Челси». Испанец является чемпионом Испании, двукратным чемпионом Англии, а также чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.