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Чемпионат Франции. Лига 1

Фабрегас завершит карьеру после этого сезона

25 Апреля 2022 • 10:11 Комментировать
Монако
...
Анже
1.40 4.90 7.90
01.05 16:00

34-летний полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас завершит игровую карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщает Get French Football News.

По информации источника, испанец получил травму в игре за вторую команду монегасков и может больше не выйти на поле в текущем розыгрыше Лиги 1. Руководство французского клуба не намерено продлевать контракт с футболистом, который истекает летом нынешнего года.  

В текущем сезоне Фабрегас провёл за монегасков пять матчей, в которых результативными действиями не отметился.

За «Монако» полузащитник выступает четвёртый сезон. Ранее он защищал цвета «Арсенала», «Барселоны» и «Челси». Испанец является чемпионом Испании, двукратным чемпионом Англии, а также чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.  

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Монако Фабрегас
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МОНАКО АНЖЕ
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