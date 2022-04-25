Спортивный директор «ПСЖ» рассказал о ситуации с вратарями

Спортивный директор парижской команды Леонардо рассказал журналистам о ситуации с вратарями.

Леонардо заявил, что игра Кейлора Наваса полностью устраивала руководителей «ПСЖ», но Доннарумма является одним из лучших вратарей мира, так что парижскому клубу было необходимо его подписать. Бразилец отметил, что у «ПСЖ» не будет проблем с принятием решения по поводу голкиперов, так как есть вариант, который идеально походит всем.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что этим летом опытный костариканец Кейлор Навас хочет покинуть парижскую команду.