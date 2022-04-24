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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» в добавленное время вырвала победу и ворвалась в зону еврокубков

24 Апреля 2022 • 22:21 Комментировать
Ницца
1:0
Труа
окончен

«Ницца» одержала победу в матче 34-го тура чемпионата Франции, сумев на своём поле обыграть «Труа» (1:0). Победный гол во встрече забил Кефрен Тюрам.

Победа позволила «Ницце» ворваться в пятёрку лучших команд, пятое место гарантирует попадание в Лигу конференций УЕФА.

«Труа» остаётся на 16-м месте, имея в активе 33 очка.

Протокол игры  
Ницца 1:0Труа
(1:0) Тюрам Кефрен90'   
Бенитес ВальтерЛотомба Жордан   90'  82' (Данилюк Флавиус (  82') Тодибо Жан-КлерДанте БонфимАмави Жордан  78' (Гессан Эванн (  78') Клюйверт ДжастинБудауи Хишем  65' (Браими Билаль (  65') Росарио ПаблоГуйри Амин  65' (Тюрам Кефрен (  65') Дольберг Каспер  78' (Бар Мельвен (  78') Делор Анди
Запасные: Лемина МариоСтенгс КелвинБулка МарцинДанило Барбоза
Мулен ЖессиКаборе ИссаБьянкон ЖулианПалмер-Браун ЭрикКоне ЮссуфКонте Абду  70' (Eric N'jo (  70') Рипар Рено  81' (Угбо Ике (  81') Н'Гессан КуамеТардьё Флориан   90'Шавалерин КсавьеТузгар Йоанн  70' (Мотиба Лебо (  70'Камара Мамаду  90')
Запасные: Себастьян РеноКоон РудиШамбос ДиланДингом ТристанAlexis Lefebvre
24 апреля. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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окончен Клермон 2:2 Анже
окончен Мец 0:1 Брест 2.80 3.30 2.55
окончен Ницца 1:0 Труа 1.52 4.10 6.80
окончен Нант 5:3 Бордо 1.98 3.60 3.80
окончен Лилль 1:0 Страсбург 2.65 3.15 2.85
Идет 78 минута Реймс 0:0 Марсель 3.85 3.40 2.06
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