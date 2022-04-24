«Ницца» в добавленное время вырвала победу и ворвалась в зону еврокубков

«Ницца» одержала победу в матче 34-го тура чемпионата Франции, сумев на своём поле обыграть «Труа» (1:0). Победный гол во встрече забил Кефрен Тюрам.
Победа позволила «Ницце» ворваться в пятёрку лучших команд, пятое место гарантирует попадание в Лигу конференций УЕФА.
«Труа» остаётся на 16-м месте, имея в активе 33 очка.
Протокол игры
|(1:0) Тюрам Кефрен90'
Бенитес Вальтер•Лотомба Жордан 90' 82' (Данилюк Флавиус ( 82') •Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим•Амави Жордан 78' (Гессан Эванн ( 78') •Клюйверт Джастин•Будауи Хишем 65' (Браими Билаль ( 65') •Росарио Пабло•Гуйри Амин 65' (Тюрам Кефрен ( 65') •Дольберг Каспер 78' (Бар Мельвен ( 78') •Делор Анди
Запасные: Лемина Марио•Стенгс Келвин•Булка Марцин•Данило Барбоза
Мулен Жесси•Каборе Исса•Бьянкон Жулиан•Палмер-Браун Эрик•Коне Юссуф•Конте Абду 70' (Eric N'jo ( 70') •Рипар Рено 81' (Угбо Ике ( 81') •Н'Гессан Куаме•Тардьё Флориан • 90'Шавалерин Ксавье•Тузгар Йоанн 70' (Мотиба Лебо ( 70'Камара Мамаду 90')
24 апреля. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).