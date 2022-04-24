«Лилль» не пустил «Страсбург» в зону Лиги чемпионов

«Лилль» в матче 34-го тура чемпионата Франции на своём поле обыграл «Страсбург» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче на свой счёт записал Зеки Челик.

Победа позволила «Лиллю» подняться на девятое место (51 очко), а вот поражение «Страсбурга» не пустило его на в борьбу за третье место, дающее право на попадание в Лигу чемпионов.