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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» не пустил «Страсбург» в зону Лиги чемпионов

24 Апреля 2022 • 20:06 Комментировать
Лилль
1:0
Страсбург
окончен

«Лилль» в матче 34-го тура чемпионата Франции на своём поле обыграл «Страсбург» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче на свой счёт записал Зеки Челик.

Победа позволила «Лиллю» подняться на девятое место (51 очко), а вот поражение «Страсбурга» не пустило его на в борьбу за третье место, дающее право на попадание в Лигу чемпионов.

Протокол игры  
Лилль 1:0Страсбург
(1:0) Челик Зеки87'   
Лео ЖардимЧелик ЗекиФонте ЖозеБотман Свен   60'Гудмундссон Габриэль   36'Жегрова Эдон  64' (Гомес Анхель (  64') Андре Бенжамин  73' (Онана Амаду (  73') Саншеш РенатуВеа ТимотиДэвид ДжонатанЙилмаз Бурак
Запасные: Бен Арфа ХатемПье ЖеремиГрбич ИвоЛихаджи ИсаакБрадарич Домагой
Селс МатцГильберт Фредерик   71'Перрен Люка   40'  89' (Сахи Дион (  89') Ньямси ЖерзиноДжику Александр   71'  83' (Ле Маршан Максим (  83') Каси АнтониТомассон АдриенПрчич Саньин  70' (Сиссоко Ибраима (  70') Беллегард Жан-РикнерАжорк ЛюдовикГамейро Кевин  70' (Диалло Хабиб (  70')
Запасные: Кавасима ЭйдзиФила КаролДиарра Хабиб
24 апреля. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).

 

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Лилль Страсбург
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окончен Ренн 5:0 Лорьян 1.35 5.10 8.50
окончен Клермон 2:2 Анже
окончен Мец 0:1 Брест 2.80 3.30 2.55
окончен Ницца 1:0 Труа 1.52 4.10 6.80
окончен Нант 5:3 Бордо 1.98 3.60 3.80
окончен Лилль 1:0 Страсбург 2.65 3.15 2.85
24.04  21:45 Реймс ... Марсель 3.85 3.40 2.06
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