«Лилль» не пустил «Страсбург» в зону Лиги чемпионов

«Лилль» в матче 34-го тура чемпионата Франции на своём поле обыграл «Страсбург» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче на свой счёт записал Зеки Челик.
Победа позволила «Лиллю» подняться на девятое место (51 очко), а вот поражение «Страсбурга» не пустило его на в борьбу за третье место, дающее право на попадание в Лигу чемпионов.
Протокол игры
|(1:0) Челик Зеки87'
Лео Жардим•Челик Зеки•Фонте Жозе•Ботман Свен • 60'Гудмундссон Габриэль • 36'Жегрова Эдон 64' (Гомес Анхель ( 64') •Андре Бенжамин 73' (Онана Амаду ( 73') •Саншеш Ренату•Веа Тимоти•Дэвид Джонатан•Йилмаз Бурак
Селс Матц•Гильберт Фредерик • 71'Перрен Люка 40' 89' (Сахи Дион ( 89') •Ньямси Жерзино•Джику Александр 71' 83' (Ле Маршан Максим ( 83') •Каси Антони•Томассон Адриен•Прчич Саньин 70' (Сиссоко Ибраима ( 70') •Беллегард Жан-Рикнер•Ажорк Людовик•Гамейро Кевин 70' (Диалло Хабиб ( 70')
Запасные: Кавасима Эйдзи•Фила Карол•Диарра Хабиб
24 апреля. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).