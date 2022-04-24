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Чемпионат Франции. Лига 1

Восемь голов на двоих: «Нант» и «Бордо» устроили праздник для болельщиков

24 Апреля 2022 • 18:10 Комментировать
Нант
5:3
Бордо
окончен

Матч 34-го тура чемпионата Франции по футболу между «Нантом» и «Бордо» завершился со счётом 5:3.

За хозяев поля дублем отметился Калифа Кулибали, Мозес Саймон и Осман Букари забили по одному голу, а Рикарду Мангаш «отличился» автоголом.

За «Бордо» по одному мячу забили М'Байе Ньянг, Джавайро Дилросун и Энок Кватенг.

В концовке матча при счёте 4:3 Джимми Бриан не реализовал пенальти.

«Нант» поднялся на девятое место, имея в активе 50 очков, «Бордо» продолжает находиться в зоне вылета с 27-ю очками.

Протокол игры  
Нант 5:3Бордо
  6'Ньянг М'Байе (0:1)
  18'Дилросун Джавайро (0:2)
(1:2) Кулибали Калифа47'   
(2:2) Мангаш Рикарду51'   
  67'Кватенг Энок (2:3)
(3:3) Кулибали Калифа72'   
(4:3) Саймон Мозес76'   
(5:3) Букари Осман89'   
Лафон АльбанКоршья Себастьен  68' (Фабио да Сильва (  68') Кастеллетто Жан-ШарльЖиротто АндрейМерлин КвентинМутуссами Самуэль  77' (Аппиа Деннис (  77') Сиприен ВиланКоло-Муани РандальБлас ЛюдовикСаймон Мозес  85' (Жеббель Виллем (  85') Кулибали Калифа  86' (Букари Осман (  86'   90')
Запасные: Огюстен Жан-КевинДусе ЛоаннДескамп РемиСилла Абдулайе
Костиль БенуаГилавоги ЖошуаФильо Марсело   15'  81' (Бриан Джимми (  81') Ахмедходжич АнелКватенг Энок  81' (Уден Реми (  81') Онана Жан  55' (Адли Ясин (  55') Игнатенко ДаниилМангаш РикардуДилросун ДжавайроНьянг М'Байе  55' (Мара Секу (  55') Хван Ый-Чжо  74' (Клиджэ Тибо (  74')
Запасные: Пуссен ГаэтанФрансержио РодригесБайсс ПолЛакукс Том
24 апреля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 

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окончен Ренн 5:0 Лорьян 1.35 5.10 8.50
окончен Клермон 2:2 Анже
окончен Мец 0:1 Брест 2.80 3.30 2.55
окончен Ницца 1:0 Труа 1.52 4.10 6.80
окончен Нант 5:3 Бордо 1.98 3.60 3.80
окончен Лилль 1:0 Страсбург 2.65 3.15 2.85
24.04  21:45 Реймс ... Марсель 3.85 3.40 2.06
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Сегодня, 24 Апреля
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