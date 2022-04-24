Восемь голов на двоих: «Нант» и «Бордо» устроили праздник для болельщиков

Матч 34-го тура чемпионата Франции по футболу между «Нантом» и «Бордо» завершился со счётом 5:3.
За хозяев поля дублем отметился Калифа Кулибали, Мозес Саймон и Осман Букари забили по одному голу, а Рикарду Мангаш «отличился» автоголом.
За «Бордо» по одному мячу забили М'Байе Ньянг, Джавайро Дилросун и Энок Кватенг.
В концовке матча при счёте 4:3 Джимми Бриан не реализовал пенальти.
«Нант» поднялся на девятое место, имея в активе 50 очков, «Бордо» продолжает находиться в зоне вылета с 27-ю очками.
Протокол игры
|6'Ньянг М'Байе (0:1)
|18'Дилросун Джавайро (0:2)
|(1:2) Кулибали Калифа47'
|(2:2) Мангаш Рикарду51'
|67'Кватенг Энок (2:3)
|(3:3) Кулибали Калифа72'
|(4:3) Саймон Мозес76'
|(5:3) Букари Осман89'
Лафон Альбан•Коршья Себастьен 68' (Фабио да Сильва ( 68') •Кастеллетто Жан-Шарль•Жиротто Андрей•Мерлин Квентин•Мутуссами Самуэль 77' (Аппиа Деннис ( 77') •Сиприен Вилан•Коло-Муани Рандаль•Блас Людовик•Саймон Мозес 85' (Жеббель Виллем ( 85') •Кулибали Калифа 86' (Букари Осман ( 86' ) 90'
Костиль Бенуа•Гилавоги Жошуа•Фильо Марсело 15' 81' (Бриан Джимми ( 81') •Ахмедходжич Анел•Кватенг Энок 81' (Уден Реми ( 81') •Онана Жан 55' (Адли Ясин ( 55') •Игнатенко Даниил•Мангаш Рикарду•Дилросун Джавайро•Ньянг М'Байе 55' (Мара Секу ( 55') •Хван Ый-Чжо 74' (Клиджэ Тибо ( 74')
Запасные: Пуссен Гаэтан•Франсержио Родригес•Байсс Пол•Лакукс Том
24 апреля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).