Восемь голов на двоих: «Нант» и «Бордо» устроили праздник для болельщиков

Матч 34-го тура чемпионата Франции по футболу между «Нантом» и «Бордо» завершился со счётом 5:3.

За хозяев поля дублем отметился Калифа Кулибали, Мозес Саймон и Осман Букари забили по одному голу, а Рикарду Мангаш «отличился» автоголом.

За «Бордо» по одному мячу забили М'Байе Ньянг, Джавайро Дилросун и Энок Кватенг.

В концовке матча при счёте 4:3 Джимми Бриан не реализовал пенальти.

«Нант» поднялся на девятое место, имея в активе 50 очков, «Бордо» продолжает находиться в зоне вылета с 27-ю очками.