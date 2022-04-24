Агент рассказал, как Головин отнёсся к поведению фанатов в матче с «Сент-Этьеном»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев прокомментировал пиротехническое шоу во время матча 34-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» — «Монако» (1:4).

«Да, подобные беспорядки во Франции случаются, но Александру всё равно на них. Он же не маленький мальчик, чтобы этого бояться. Для него самое главное — собственная игра и результат команды», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

Напомним, игра прерывалась по ходу второго тайма из-за беспорядков на трибунах.

После 34 туров «Монако» располагается на 3-м месте в турнирной таблице Лиги 1, отставая от «Марселя», занимающего вторую строчку, на три очка. Чемпионом же за четыре тура до конца чемпионата официально стал «ПСЖ».