Почеттино о свисте фанатов в адрес Месси: Это сложно принять

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал журналистам о том, что думает по поводу свистка болельщиков в адрес звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси.

Почеттино сказал, что подобные вещи очень сложно принять. Аргентинский тренер отметил, что ему не очень понятно, как можно освистывать Месси, который столько дал мировому футболу и продолжает давать до сих пор. Напомним, что Лионель вместе с «ПСЖ» в этом сезоне выиграл чемпионский титул во Франции.

В этом сезоне Лионель Месси провёл во французском чемпионате 22 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и 13 результативными передачами.