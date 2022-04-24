Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Неймар: Я остаюсь в «ПСЖ», даже если меня будут освистывать

24 Апреля 2022 • 10:09 Комментировать

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о том, что многие болельщики парижской команды освистывают его.

Неймар сказал, что он точно никуда не собирается уходить из парижского клуба, так что он останется, даже если его будут и дальше освистывать. Бразилец отшутился, что у него контракт с «ПСЖ» на три года, так что фанатам лучше прекратить свистеть, ведь у них не хватит воздуха.

Напомним, что парижская команда оформила досрочный чемпионский титул. Неймар в этом сезоне провёл во французской лиге 19 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
24.04  14:00 Ренн ... Лорьян 1.48 4.70 6.60
24.04  16:00 Клермон ... Анже 2.27 3.35 3.35
24.04  16:00 Мец ... Брест 2.85 3.45 2.48
24.04  16:00 Ницца ... Труа 1.64 4.00 5.40
24.04  16:00 Нант ... Бордо 1.77 3.90 4.60
24.04  18:05 Лилль ... Страсбург 2.09 3.55 3.60
24.04  21:45 Реймс ... Марсель 3.85 3.40 2.06
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Апреля
10:09 · Франция. Лига 1
Неймар: Я остаюсь в «ПСЖ», даже если меня будут освистывать
09:59 · Франция. Лига 1
Мбаппе высказался об уходе фанатов с трибун на матче с «Лансом»
09:46 · Франция. Лига 1
Доннарумма не собирается покидать «ПСЖ»
08:36 · Франция. Лига 1
Верратти стал рекордсменом Лиги 1
02:39 · Франция. Лига 1
Месси завоевал 35-й трофей в карьере 2
01:42 · Франция. Лига 1
Верратти не понимает фанатов «ПСЖ», не празднующих чемпионство в Лиге 1 1
01:26 · Франция. Лига 1
Серхио Рамос: «Горжусь своим первым чемпионством во Франции»
01:11 · Франция. Лига 1
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о будущем Мбаппе
00:23 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» стал самым титулованным клубом Франции наряду с «Сент-Этьеном» 1
00:09 · Франция. Лига 1
Почеттино впервые в тренерской карьере выиграл чемпионат 1
23 Апреля
23:38 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Ланс»: Месси забил четвертый матч за парижан 2
23:24 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересован в трансфере Кейлора Наваса
22:39 · Франция. Лига 1
«Монако» разгромил «Сент-Этьен» в затяжном матче
21:38 · Франция. Лига 1
Матч «Сент-Этьен» - «Монако» прерван из-за использовании пиротехники за воротами хозяев
21:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» — «Ланс»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
Все новости
Рекомендуем