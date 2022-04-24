Неймар: Я остаюсь в «ПСЖ», даже если меня будут освистывать

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о том, что многие болельщики парижской команды освистывают его.

Неймар сказал, что он точно никуда не собирается уходить из парижского клуба, так что он останется, даже если его будут и дальше освистывать. Бразилец отшутился, что у него контракт с «ПСЖ» на три года, так что фанатам лучше прекратить свистеть, ведь у них не хватит воздуха.

Напомним, что парижская команда оформила досрочный чемпионский титул. Неймар в этом сезоне провёл во французской лиге 19 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.